Juventus vs Chelsea por la Champions League | Fuente: Juventus / Chelsea

Juventus vs Chelsea EN VIVO: se enfrentan ONLINE TV y EN DIRECTO este miércoles 29 de septiembre en el Allianz Stadium por la fecha 2 del Grupo H de la Champions League 2021-22.

El cotejo entre el Juventus de Juan Cuadrado y su par del Chelsea, actual campeón de la Champions, está programado para que empiece a la 2:00 p.m. hora peruana. En Sudamérica será transmitido por ESPN 2 y la plataforma streaming Star+, en tanto que en España lo vives por Movistar Liga de Campeones.

Juventus vs Chelsea: horarios en el mundo

Perú: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Panamá: 2:00 p.m.

Venezuela: 3:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

Estados Unidos (Florida, Nueva York): 3:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 12:00 m.

España: 9:00 p.m.

Chelsea tiene una baja

Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea, rechazó la condición de favorito para ganar esta Liga de Campeones, pese a que ahora tienen la experiencia de haber conquistado la competición la temporada anterior.



El Chelsea se enfrentará este miércoles al Juventus de Turín en la segunda jornada de la fase de grupos con un ristra de bajas. No estarán Mason Mount, N'Golo Kanté, Reece James ni Christian Pulisic.



"Quizás haya muchas expectativas sobre nosotros. El año pasado teníamos un rol de no favoritos y lidiamos mejor con cada partido. Ahora nos ven como un candidato real", dijo Tuchel en rueda de prensa.



"Ahora es más fácil hacernos favoritos. Tenemos la experiencia, que es un punto muy importante y la gente está motivada cuando se enfrenta a nosotros. Es algo que tenemos que aceptar. No somos favoritos para este título", añadió el alemán.

Así está Juventus

En la primera jornada el equipo ruso resistió durante mucho tiempo ante los Blues, aunque finalmente un tanto de Romelu Lukaku provocó su derrota (1-0). En el otro duelo los Bianconeri vencieron 3-0 en el estadio del Malmoe.

Juventus parece encontrar el ritmo tras un debut de temporada lejos de sus costumbres, cayendo a la zona de descenso en la cuarta fecha.

Chelsea, tercero de la Premier League, perdió el sábado ante el Manchester City (1-0).

Los Bianconeri, que vencieron a la Sampdoria 3-2, perdieron por lesión a Paulo Dybala y a Álvaro Morata, goleadores ante el Malmoe. Las alternativas de Massimialino Allegri son Federico Chiesa, Dejan Kulusevski y Moise Kean.

Juventus vs Chelsea: alineaciones probables

Juventus: Szczęsny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Kean, Kulusevski

Chelsea: Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Kovačić, Alonso; Havertz, Lukaku



