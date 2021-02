Morata ingresó al Juventus vs. Porto para reemplazar a McKennie. | Fuente: El Larguero

No fue su día. Andrea Pirlo, director técnico de Juventus, aseguró este miércoles que el español Álvaro Morata "tuvo que tumbarse por unos mareos" al acabar el partido de ida de los octavos de final de la Champions League perdido 2-1 contra el Porto.



"Álvaro Morata no estaba bien, lleva algunos días sin estar bien. Tuvo fiebre y no se recuperó bien. Entró en el momento de la necesidad, pero al acabar el partido tuvo que tumbarse, tuvo unos mareos, estuvo mal y estaba al límite", dijo el entrenador de Juventus a SKY Sports tras el partido del Estadio Do Dragao.



Pirlo dejó a Morata en el banquillo este miércoles, pero le hizo saltar al campo en la última media hora cuando su equipo perdía 2-0 y no lograba crear peligros a la portería rival. Finalmente, un gol de Federico Chiesa a diez minutos del final matizó una prestación gravemente insuficiente.

Morata, en duda para el próximo partido con Juventus

Álvaro Morata juega su segunda etapa como delantero de Juventus. | Fuente: TUDN

"No teníamos que jugar de esta manera, jugamos con quisieron ellos. Es una lástima porque podíamos hacerlo mejor. Cuando recibes el balón y la tocas siempre tres o cuatro veces pierdes el tiempo. Movimos el balón demasiado lentamente", el también exjugador de la 'Vecchia Signora'.

El duelo de vuelta entre los italianos y portugueses se llevará a cabo el próximo 9 marzo. Este cotejo se llevará a cabo en el Allianz Stadium de la ciudad de Turín.

Para olvidar este trago amargo en la Champions League, Juventus buscará ganarle al Crotone este lunes como local por la Serie A. El conjunto de Álvaro Morata marcha en el cuarto lugar del Calcio con 42 puntos, a ocho unidades del líder AC Milan. (EFE)

