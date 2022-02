Kylian Mbappé y Karim Benzema se vieron las caras en París. | Fuente: UEFA

Kylian Mbappé y Karim Benzema han jugado juntos en la Selección de Francia. Incluso han ganado la Nations League y bien podrían compartir equipo en Real Madrid en el corto plazo.

Sucede que Kylian Mbappé está en la órbita del Real Madrid para la próxima temporada ya que acaba contrato con PSG a fin de temporada. Es más, este martes fue captado junto a Karim Benzema en plena conversación y los rumores en Europa no se hicieron esperar. Dibujó una sonrisa de oreja a oreja.

Mbappé estuvo junto al 'Gato' en el túnel de vestuario previo al partido que Real Madrid sostuvo ante PSG en Parque de los Príncipes por la ida de octavos de final de la Champions League.

Mbappé suena en Real Madrid para mediados de 2022

El encuentro entre Kylian Mbappé y Karim Benzema. | Fuente: UEFA

Incluso, en los 90 minutos de juego el popular 'Donatello' le anotó un golazo a la 'Casa Blanca' con el que su conjunto le ganó 1-0 en condición de local.

Tras el cotejo, el joven delantero de 23 años de edad fue consultado si es que ya está todo hecho para que sea parte del proyecto merengue del presidente Florentino Pérez.

"He querido concentrarme en el fútbol, se dicen muchas cosas y todo el mundo habla para no decir nada. Estoy concentrado para ayudar a mi equipo, lo he demostrado hoy con actos y lo trataré de hacer en la vuelta. Estoy contento ahora aquí", aseguró Kylian Mbappé.

No dio ninguna pista sobre su futuro tras marcar en el descuento el gol de la victoria del PSG sobre el Real Madrid y señaló que "uno no toma una decisión solo por un partido".



La comunión que vivió con la grada, que coreó su nombre, tampoco parece haberle hecho cambiar de opinión: "Estoy en un gran equipo y no necesitaba ganar al Madrid en una noche de febrero para saber que estoy en uno de los mejores equipos del mundo".



Además, dijo estar "satisfecho" del resultado, "una ligera ventaja para la vuelta", aunque negó que la clasificación para cuartos esté lograda.

NUESTROS PODCAST

¿Qué es la "Flurona"?

En Israel se detectó el primer caso de "Flurona", es decir un contagio de covid-19 e influenza a la vez. ¿Cómo se produce esto y cuál es el nivel de gravedad? El Dr. Elmer Huerta nos explica.