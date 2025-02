Kylian Mbappé tras su triplete al Manchester City: "Si marco muchos goles y ganamos títulos, lo firmo con mi sangre"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El delantero francés Kylian Mbappé, autor de los tres tantos del triunfo del Real Madrid sobre el Manchester City, "eligió" al Atlético de Madrid como rival para octavos de final de la Champions League "para no viajar". Además, aseguró que firma con "sangre" que sus goles sirvan para ganar títulos.

En conversación con los medios, el atacante indicó que quiere hacer historia en el cuadro español y que su tiempo de adaptación ya terminó.

"No quería venir aquí para jugar mal. Cumplir mi sueño es una cosa, pero quiero jugar bien, marcar una época y hacer historia en el Real Madrid. Sabía que tenía que jugar con más personalidad, el tiempo de adaptación se acabó y tengo que demostrar mi calidad", dijo Mbappé, autor de 18 tantos en sus 18 últimos partidos.



"No tengo límite, si puedo marcar 50 los haré y más aún, pero lo más importante es ganar títulos porque en mi carrera he marcado muchos goles y no he ganado muchas veces títulos grandes. Si marco muchos goles y ganamos títulos, firmo con mi sangre", añadió.



"Ha sido una noche perfecta"

Por otro lado, Kylian Mbappé resaltó la fuerza mostrada ante su afición -en el estadio Santiago Bernabéu- frente a Manchester City, equipo al que consideró como "muy fuerte".

"Ha sido una noche perfecta para el equipo, queríamos ganar y clasificarnos porque es lógico que el Real Madrid esté en octavos de final de la Champions", dijo.

"Ante el City es siempre difícil, pero en casa somos muy fuertes, jugamos colectivamente de la mejor manera y hemos dado una alegría a los madridistas", analizó.

Por último, al ser consultado por el equipo de su preferencia para los octavos de final -solo pueden ser el también español Atlético de Madrid o el alemán Bayer Leverkusen-, el francés tuvo clara la elección: "Son dos grandes equipos, la verdad que Atleti o Leverkusen es muy difícil, pero para mí es mejor el Atlético porque así no viajamos".