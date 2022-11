Kylian Mbappé lleva 7 goles en la presente Champions League. | Fuente: EFE

París Saint Germain (PSG) ganó 2-1 a Juventus, pero quedó en segundo lugar del Grupo H de la Champions League. Esta posición provoca que el equipo liderado por Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar jugará en los octavos de final contra un equipo que acabó en el primer lugar de su serie. Uno de ellos es el Real Madrid, vigente campeón en el certamen.

Al respecto, Mbappé fue consultado por la chance de enfrentar a Real Madrid, que en la temporada pasada eliminó a PSG en el Santiago Bernabéu. "Veremos el sorteo y jugaremos para ganar", señaló en entrevista a RMC Sport.

"Durante el partido no sabíamos cómo estaba el partido del Benfica. Al final intentaron varios miembros del staff técnico de advertirnos sobre el resultado del encuentro", agregó Mbappé, que le restó importancia que el equipo parisino haya acabado en la segunda posición.

"No es algo grave acabar segundos, nos clasificamos a los octavos de final. Vinimos a hacer nuestro trabajo, no fue suficiente. Al final nos hemos clasificado, no importa ya", puntualizó.



Napoli, Porto, Bayern Munich, Tottenham, Chelsea, Real Madrid y Manchester City son los posibles rivales del PSG para octavos de final.

¿Cuándo será el sorteo de la Champions?

El sorteo de los octavos de final de la Champions se realizará el lunes 7 de noviembre, a las 6:00 a.m. (hora peruana).,

Los partidos de esta instancia se llevarán a cabo en febrero y marzo del 2023.





Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.