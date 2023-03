Lionel Messi tiene contrato con PSG hasta junio de este año. | Fuente: EFE

Pese a su gran inversión económica en su plantel y contar con Kylian Mbappé y Lionel Messi, París Saint Germain (PSG) fue eliminado en los octavos de final de la Champions League 2022-2023. El cuadro parisino no pudo ante Bayern Munich, que ganó 1-0 y 2-0 en los dos partidos de la eliminatoria.

En esa línea, Jérome Rothen, exjugador del PSG y actualmente integrante de RMC Sport, no dudó en criticar el accionar del campeón galo, especialmente a Lionel Messi. Señaló que no anota en partidos de alta jerarquía.

"A Messi no lo queremos. ¡Él no quiere invertir en este club! Vi su declaración donde decía ‘estoy bien, aclimatado’ pero ¿a qué estás aclimatado? ¿Porque marcaste 18 goles o 16 asistencias este año contra Angers y Clermont? ¡Pero en los partidos que importan desaparece por completo!. Lo que es una broma, porque es que hemos visto sus partidos en la Copa del Mundo", comenzó.

Rothen agregó que "el año pasado contra Real Madrid todos le cayeron encima a Donnarumma, pero él no hizo nada más. El partido de Marsella a mí me da igual. Hicieron un buen equipo en la Ligue 1 pero ciertamente no en la Champions League. Claro que tiene buen pie y buen ojo, y los seguirá teniendo a los 50. Pero no es apto para el nivel superior con ese estado de ánimo”.





Eric Maxim Choupo-Moting marcó el 1-0 de Bayern Munich ante PSG | Fuente: ESPN

Se opone a renovación de Messi

“Si mañana me entero que se extiende su contrato ya no iré al Parque de los Príncipes. Eso son verdaderos problemas para el PSG, porque bloquea las contrataciones, porque la nómina es enorme por culpa de estos jugadores”, señaló el exjugador que también habló del salario de Messi.

"Sólo PSG le podía dar este salario y, por supuesto, el PSG cayó con los dos pies porque pensaban que Messi nos iba a hacer ganar. Pero no lo hace. No nos hará ganar nada", destacó.

Lionel Messi llegó a PSG en medio de gran expectativa para que el club parisino pueda ganar por primera vez la Champions. Sin embargo, el año pasado fue eliminado por el Real Madrid y ahora Bayern Munich fue el que lo mandó a su casa.

El astro mundial de 35 años tiene contrato con PSG hasta el 30 de junio. Aún no decide su futuro a pesar de una oferta de renovación.





NUESTROS PODCAST

Realizar 11 minutos diarios de ejercicios podría disminuir el riesgo de muerte

Caminar durante al menos 11 minutos todos los días podría reducir el riesgo de muerte prematura en casi un 25 por ciento, según el estudio más grande hasta la fecha sobre actividad física, riesgo de enfermedad y mortalidad.