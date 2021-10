Lionel Messi y Kylian Mbappé brillaron en la victoria del PSG. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Ian Langsdon

Lionel Messi fue el artífice de la victoria 3-2 este martes del PSG sobre Leipzig por la fecha 3 de la Champions League. 'Leo', tras penal cometido a Kylian Mbappé, anotó su doblete en la victoria parisina.

Tras el cotejo, Kylian Mbappé reveló la razón del por qué le dio la pelota a Lionel Messi para que este sea el encargado de la gran remontada del PSG frente al Leipzig en París por el Grupo A de la Champions League.

"Hay respeto. Messi es el mejor jugador del mundo. Vino a nuestro equipo y la verdad que es un privilegio tenerlo como compañero. El segundo me lo dio y lamentablemente fallé", sostuvo el delantero francés en declaraciones que recoge La Vanguardia.

Mbappé le cedió un penal a Messi en partido del PSG

Así fue el doblete de Messi frente al Leipzig por la Champions. | Fuente: ESPN

Asimismo, el popular 'Donatello' atribuyó la victoria de su equipo a su "capacidad de adaptación" y, aunque reconoció que no están jugando bien, dio mucho valor a un triunfo que les permite seguir primeros de su grupo.



"Si he jugado bien es porque mis compañeros me han puesto en la buena situación", señaló el atacante, elegido jugador del partido tras haber marcado el primer gol, haber dado la asistencia del segundo y haber provocado el penalti del tercero.



"Hemos trabajado el juego con balón y sin balón. Hay que adaptarse, hay que saber estar bien cuando te atacan. Hoy nos hemos adaptado a eso", señaló el socio de Lionel Messi en el ataque galo.



Asimismo, comentó que su equipo sigue buscando su mejor fútbol, pero se mostró satisfecho de los resultados.



"Tenemos que mejorar, no jugamos bien pero ganamos. Tenemos que jugar mejor para ganar con más serenidad", afirmó.



Finalmente, destacó su buena conexión con Lionel Messi, a quien dio el pase del segundo gol. "Nos hemos encontrado, ha estado bien. Ahora va a volver Neymar", indicó.

