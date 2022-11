Neymar será una de las cartas de PSG ante Bayern Munich. | Fuente: EFE

Las llaves de los octavos de final de a Champions League tiene más de una pareja atractiva, aunque la que se lleva la mayor parte de la atención es la eliminatoria entre Bayern Munich frente a París Saint Germain (PSG) de Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé.



El director deportivo de PSG, Luis Campos, afirmó que afrontan "con mucha confianza" el choque que les enfrentará a Bayern Munich, que se conoció después del sorteo que realizó este lunes la UEFA en Nyon (Suiza).

"Es el momento adecuado para jugar contra el Bayern" porque el PSG se siente "muy bien y con mucha confianza", destacó Campos.



En un comunicado del club, señaló que es una "gran oportunidad de continuar la buena temporada" que están haciendo.



"Jugamos bien, tengo mucha confianza", aseguró el director deportivo del PSG en declaraciones al diario L'Équipe.

Se repite la final de Champions 2020

Luis Campos, que es amigo personal de Kylian Mbappé, calificó a Bayern Munich de un "rival extraordinario" y por tal motivo "motiva mucho este partido".



Estos octavos de final repetirán la tensa final de 2020 que ganó el club bávaro 1-0 frente al equipo de la capital francesa gracias a un gol marcado por el antiguo fichaje del PSG Kingsley Coman.



"En un partido así no hay favoritos. El favorito se verá en el terreno", sentenció Campos.

Así quedaron los octavos de final de Champions:

- Manchester City vs. Leipzig

- Benfica vs. Brujas

- Real Madrid vs. Liverpool

- Tottenham vs. Milan

- Napoli vs. Eintracht

- Chelsea-Dortmund

- Porto vs. Inter

- Bayern vs. PSG

Los partidos de ida se disputarán el 14/15 y 21/22 de febrero y los de vuelta el 7/8 y 14/15 de marzo.