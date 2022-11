Real Madrid es el club más ganador en la Champions League con 14 títulos. | Fuente: AFP

El director de relaciones institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, aseguró que el enfrentamiento con el Liverpool en los octavos de final de la Champions League "va a ser una eliminatoria eléctrica y fascinante para los aficionados", en la que van a "intentar defender la condición de campeón".



"Es la repetición de la última final, dos equipos históricos, sin duda va a ser una eliminatoria eléctrica, fascinante para los aficionados. Nosotros la vamos a vivir con toda la ilusión, somos el equipo campeón y vamos a intentar defender esa condición, conscientes del rival que vamos a tener enfrente. Va a ser apasionante y vamos a hacer todo lo posible para volver al sorteo de cuartos", dijo.



En declaraciones a Movistar+ después del sorteo de los emparejamientos en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza), Butragueño señaló que es difícil prever cómo van a llegar los equipos a los enfrentamientos en febrero, ya que el Mundial que empieza el próximo día 20 "va a tener efecto" en los jugadores y "altera toda la preparación de esta temporada".







Respeto para Liverpool

"Vamos a jugar en febrero y el Liverpool es un club campeón. Tiene un estadio que empuja mucho, es un rival dificilísimo, pero somos el Real Madrid, todo el mundo sabe lo que esta competición significa para nosotros, somo el campeón y lo vamos a vivir con toda la ilusión", añadió.



También destacó que el segundo partido será en el Bernabéu, con el apoyo de la afición, algo que "todo el mundo en Europa sabe lo que significa". "Haremos todo lo posible, confiamos plenamente en nuestros jugadores y vamos a ver lo que sucede. Es el sorteo, ha tocado así, no hay que quejarse", concluyó.

Así quedaron los octavos de final de Champions:

- Manchester City vs. Leipzig

- Benfica vs. Brujas

- Real Madrid vs. Liverpool

- Tottenham vs. Milan

- Napoli vs. Eintracht

- Chelsea-Dortmund

- Porto vs. Inter

- Bayern vs. PSG