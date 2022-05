Jürgen Klopp | Fuente: AFP

Este martes Liverpool remontó y venció por 3-2 a Villarreal CF, resultado que le permitió clasificar a la final de la Champions League. Tras este importante triunfo, Jürgen Klopp se refirió al trámite del encuentro en que terminaron cayendo por 2-0 en el primer tiempo y remontó por 3-2 en la segunda parte.

"En el descanso les he dicho que debían mejorar. Buscamos encontrar una situación del partido en la que han hecho lo que queríamos. Pero el Villarreal nos ha impresionado, no hemos encontrado continuidad. Le he dicho que nos teníamos que mover más, que se movieran para causar problemas. Lo hemos hecho", dijo Klopp en conferencia de prensa.

Asimismo, el entrenador alemán agregó: ""En la primera parte no se ha visto a ese equipo monstruoso, pero es culpa del Villarreal. Reaccionar como hemos reaccionado ha sido increíble. Luis Díaz ha tenido un impacto increíble pero no quiero personalizar, y la culpa no es de Jota, era de todos. Hemos cambiado a él, pero no éramos nosotros. En la segunda parte lo hemos sido, y por eso hemos ganado el partido", agregó.

En tanto a la final de la Champions League ante Real Madrid o Manchester City, Klopp indicó: "Pero esto no ha acabado, estamos contentos, es difícil llegar a tres finales, pero ya veremos qué pasa cuando las juguemos".