Liverpool tendrá que eliminar al Bayern Munich para pasar a los cuartos de final de Champions League. | Fuente: AFP

Malas noticias para los aficionados del Liverpool. A solo un día de su compromiso de ida frente al Bayern Munich por los octavos de final de Champions League, Jurgen Klopp no tuvo la presencia de uno de sus jugadores importantes en ataque tras haber sufrido la infección de un virus: Roberto Firmino.

Según dio a conocer el medio Sky Sports, Roberto Firmino es el cuarto jugador de la plantilla del Liverpool que se enferma en febrero después de haber hecho un cálido viaje a la ciudad de Dubai en enero. No obstante, el hecho que no haya estado presente en esta última sesión de entrenamiento no significa que ha quedado totalmente descartado para esta contienda.

Por otra parte, en relación a los otros jugadores del Liverpool que estaban en duda para este duelo de Champions League, el holandés Georginio Wijnaldum y el suizo Xherdan Shaqiri entrenaron con normalidad y podrían reaparecer en el conjunto de Jürgen Klopp para este compromiso contra el Bayern Munich.

Finalmente, otro futbolista que sí tiene más chances de perderse este partido en Liverpool es el defensor croata Dejan Lovren. El zaguero de 29 años sufrió ahora último una lesión en el tendón de la corva y medios ingleses indican que Fabinho se perfila como su reemplazante.