El técnico alemán disputará su tercera final de la Champions League como director técnico. | Fuente: EFE

El entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, afirmó que no se considera un "perdedor" por no haber ganado la final de la Champions League en dos ocasiones. El ex jugador alemán tuvo la oportunidad en la temporada 2012-2013 con el Borussia Dortmund y con el Liverpool en la de 2017-2018.

"No me veo como un perdedor. Si me viera como un perdedor todos tendíamos un problema. Lo que tenemos que hacer es ganar ahora con todo lo que tenemos, pero lo que pasó en el pasado también me da confianza", dijo el técnico de los 'Reds'.

Klopp también alabó el trabajo del técnico del Tottenham, Mauricio Pochettino. El alemán explicó que el entrenador argentino formó un equipo muy competitivo y que su trabajo se notó en los partidos que ambos disputaron en la Liga Premier.

"Respeto mucho lo que ha hecho Pochettino con el Tottenham. Cómo ha mejorado en estos años es fabuloso. Es una verdadera final de fútbol. Ambos equipos se van a enfrentar en ella y eso hace que sea una final intensa", afirmó Klopp.

La final de la Champions League se disputará entre el Tottenham y el Liverpool a las 2 p.m. (hora peruana) el sábado 1 de junio. La cita es en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid.