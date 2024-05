Luis Enrique sobre el partido de vuelta ante Borussia Dortmund: "No tenemos nada que perder"

Luis Enrique, técnico del PSG, aseguró -luego de la derrota de su equipo ante Borussia Dortmund por la Champions League- que habría firmado tener ocasiones para marcar durante el cotejo.

En conferencia de prensa, indicó que generaron dos ocasiones claras de gol y que el resultado refleja lo que lo que se vio en el campo de juego.

"Se ha visto un partido igualado. Hemos generado los dos equipos muchas ocasiones de gol. Si firmaba antes del partido, tener tantas ocasiones de gol, habría firmado. Pero el rival ha marcado y nosotros no. Es un resultado que refleja la igualdad en el terreno de juego", destacó.

"Nuestro objetivo era presionar. Claramente, Dortmund es un equipo que puede jugar en pases cortos, pero tienen a Füllkrug para jugar en largo. Dortmund es un equipo muy bien trabajado, tiene esas dos opciones. Si no le presionas bien salen jugando, si no salen en largo. Un partido disputado, hemos estado en la primera parte un poco menos intensa en ataque y en la segunda hemos mejorado", añadió.



PSG acumuló hasta cinco muy claras para haber logrado un resultado mejor del Signal Iduna Park. Mbappé y Achraf se estrellaron contra el palo, Fabián Ruiz falló un cabezazo clarísimo y Dembélé erró con dos disparos que eran medio gol. Luis Enrique aplaudió esas opciones y pidió más acierto para la vuelta.



Por último, habló sobre el partido de vuelta en París: "No tenemos nada que perder. Independientemente del resultado, habríamos ido a ganar el partido. Todo lo que ha rodeado el partido con los aficionados ha sido excepcional en las dos aficiones. Hay que pensar en recuperarse y mejorar aspectos del juego. Pero habría firmado tener tantas ocasiones para marcar, pero hay que estar más acertados. La vuelta será un partido abierto", concluyó.

Hakimi esperanzado en triunfo de PSG

Por otro lado, Achraf Hakimi lamentó este miércoles que su equipo no transformara las ocasiones que tuvo ante el Borussia Dortmund en la ida de las semifinales de la Champions League (1-0) y declaró que en la vuelta seguro que el cuadro parisino marcará.



"Hemos creado bastantes ocasiones. No ha querido entrar hoy. A la vuelta la pelota va a entrar. Estamos contentos de haber generado esas ocasiones", dijo el internacional marroquí a Movistar Plus.



También habló del gol de Füllkrug y lamentó no haberlo evitado después de haber estudiado durante varios días cómo ataca el conjunto alemán: "Hemos trabajado toda esta semana, hemos visto vídeos de lo que el Dortmund suele hacer. Es una de sus virtudes el balón en profundidad. Teníamos que haber agarrado las marcas y para la vuelta tenemos que estar más concentrados", comentó.



Asimismo, desveló qué instrucciones dio Luis Enrique a sus jugadores después de disputar una primera parte errática: "Nos ha dicho que teníamos que ir a dominar, a ganar, a crear ocasiones. Pero no ha podido ser. Contentos y ahora a preparar el partido para la vuelta", culminó.

