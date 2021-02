Luis Suárez sobre FC Barcelona: "Me molestó que me dijeron que era mayor y no podía jugar al máximo nivel" | Fuente: Atlético de Madrid

Tras su salida de FC Barcelona, Luis Suárez ha mostrado un gran rendimiento en Atlético de Madrid y actualmente es el goleador de LaLiga, además de ser puntero junto los 'colchoneros' por encima de Real Madrid y el cuadro catalán.

Por su parte, el 'Pistolero' fue consultado sobre su salida del equipo culé debido a que ya no querían contar más con él: "Lo que realmente me molestó fue que me dijeron que era mayor y que ya no podía jugar al máximo nivel, estar a la altura de un gran equipo. Eso es lo que me disgustó", dijo en uruguayo en diálogo con France Football.

Asimismo, también se refirió a su buen presente con Atlético de Madrid, donde ya se ha convertido en pieza fundamental: "Lo esencial es la mente. Es muy importante ser fuerte en la cabeza y sentir que tiene los medios para revertir situaciones difíciles. Siempre ha sido una de mis características: nunca me rendí, incluso en momentos difíciles", indicó el delantero.

En la misma línea, agregó: "Después de todos estos años en el Barcelona quería demostrar que todavía puedo ser útil al más alto nivel, dentro de la élite española".

Como se recuerda, Atlético de Madrid se medirá ante Chelsea FC este martes 23 de febrero a las 3:00 pm (hora peruana) en el estadio Wanda Metropolitano por los octavos de final de la Champions League.

