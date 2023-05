Xavi tras goleada del City al Real Madrid: "Es justo vencedor porque es el mejor equipo del mundo"

El pasado miércoles fue uno de los días más felices de los hinchas del Manchester City. Y es que el equipo de Pep Guardiola goleó 4-0 al Real Madrid para meterse a la final de la Champions League.

Uno de los que fue consultado en tierras españolas por la paliza del Manchester City a la 'Casa Blanca' fue Xavi Hernández, entrenador del Barcelona. Fue dirigido por su ahora colega en la tienda inglesa y en conferencia de prensa no tuvo problemas en responder sobre el abultado resultado en el Etihad Stadium.

"A mí no me gusta la palabra baño en el fútbol. No me gusta porque es despectiva. No es constructiva igual que fracaso", sostuvo Xavi a medios españoles.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

El City, claro dominador sobre Real Madrid

La palabra de Xavi Hernández en el Barcelona. | Fuente: Barça TV

Posteriormente, habló en concreto de lo que vio en el terreno de juego en la vuelta de las semifinales de la Champions League.

"El City fue superior. Demostró mucha superioridad sobre todo en la primera parte y la aprovechó. En el Bernabéu no fue así, pero el otro día sí. Justo vencedor. Para mí es el mejor equipo del mundo", remarcó el DT.

De otro lado, Xavi Hernández comentó sobre su continuidad en el Barcelona, en donde tiene contrato hasta mediados del año 2024.

"No es la prioridad mi renovación, tengo contrato hasta el año que viene. La prioridad es reforzarnos bien para ganar títulos. Yo no seré un problema para el Barça", agregó.

Mostró su satisfacción por la decisión de continuar en el club azulgrana del director de fútbol, Mateu Alemany, de quien ha dicho que es "una persona extraordinaria y un trabajador bestial".

Y sobre el adiós del director deportivo, Jordi Cruyff, sostuvo que "se va porque quería retos y le echaremos de menos. Es una persona de confianza y muy válida".



NUESTROS PODCAST

Mutación genética hizo que un hombre no desarrolle enfermedad de Alzheimer

Los investigadores que trabajan para descubrir los secretos de la enfermedad de Alzheimer dicen que se les ha dado una pista importante que podría ayudar a proteger a las personas en riesgo de este tipo de demencia.