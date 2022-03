Neymar: "Ante Real Madrid es un partido para jugadores que no tienen miedo" | Fuente: AFP | Fotógrafo: FRANCK FIFE

Kylian Mbappé y Lionel Messi generan atención especial antes de enfrentar al Real Madrid, sin embargo, está también la otra gran estrella del PSG, Neymar, también con una historia enfrentando a los merengues y aseguró que deben “hacer el partido” de sus “vidas” en el Bernabéu.

“Estos son partidos para jugadores que no tienen miedo. Es un partido para disfrutar en todo momento, son momentos que no van a pasar otra vez. Por eso me preparé, más de la cabeza, para estar con mis compañeros y ayudar al equipo. Estoy muy feliz y mañana haré todo por mi equipo, como todos mis compañeros. Hay que tener una mentalidad muy fuerte y hacer el partido de nuestras vidas”, dijo el ‘crack’ brasileño en rueda de prensa.

PSG enfrentará el miércoles al Real Madrid por la vuelta de octavos de final de la Champions League, teniendo una ventaja de 1-0 en la eliminatoria. A pesar de ese detalle, para Neymar no hay favorito.

“Siempre va a ser 50-50%. Nunca va a tener un favorito porque hay jugadores y dos equipos que son muy buenos. Nosotros tenemos una ventaja, pero no podemos llevar eso en la cabeza. Tenemos que hacer más cosas y jugar mejor que lo que hicimos en París. Además, el jugar en Champions anima todo; estamos con ganas de jugar un buen partido y llevar la victoria para casa”, resaltó.

Tras dos meses lesionado en el tobillo, Neymar pudo reaparecer con la camiseta del PSG enfrentando precisamente al Real Madrid en París. El brasileño contribuyó en la acción del gol del triunfo y comentó que actualmente se encuentra totalmente recuperado.

“Ha sido una lesión larga, pero estoy bien; física y mentalmente. Estoy recuperado al 100%. Sabemos que será un gran partido y tenemos que estar todos preparados”, dijo.

PSG quiere encaminarse para estar entre los ocho mejores de la actual edición de la Champions League y luchar por el título, el que se les escapó en la final del 2020.

“Estar fuera de partidos grandes es una lástima. Pero gracias a Dios estoy bien, de vuelta con mi equipo. Como dije antes, estamos preparados para jugar este partido. Sabemos que vamos a enfrentar a un equipo muy bueno, con jugadores de mucha calidad, pero nosotros también tenemos y no nos vamos a quedar atrás”, enfatizó Neymar.





