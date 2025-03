Partidos de hoy, martes 4 de marzo del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Libertadores y Champions League

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza Lima vs Deportes Iquique por la Copa Libertadores. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, martes 4 de marzo del 2025: horarios y guía de canales

Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! y gana premios cada semana.

¡LLÉVATE 01 IPHONE 16! GANA CAMISETAS OFICIALES, TOURS A ESTADIOS y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Partidos de hoy, Copa Libertadores - Conmebol

5:00 p.m. | Deportes Iquique vs Alianza Lima - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Champions League - UEFA

12:45 p.m. | Brujas vs Aston Villa - ESPN, Disney+

3:00 p.m. | Real Madrid vs Atlético de Madrid - ESPN, Disney+

3:00 p.m. | PSV vs Arsenal - ESPN 2, Disney+

3:00 p.m. | Borussia Dortmund vs Lille - ESPN 5, Disney+

Partidos de hoy, Copa Sudamericana - Conmebol

7:30 p.m. | Universidad Católica vs Palestino - ESPN, Disney+

7:30 p.m. | Sportivo Luqueño vs Sportivo Ameliano - ESPN4, ESPN 5, Disney+

7:30 p.m.| Universitario de Vinto vs Nacional - Disney+

9:00 p.m. | ADT vs Cienciano - DGO

Partidos de hoy, Champions League Elite - AFC

7:00 a.m. | Shanghái Port vs Yokohama Marinos - Disney+

11:00 a.m. | Pakhtakor vs Al Hilal - Disney+

1:00 p.m. | Al Rayyan vs Al Ahli - Disney+

Partidos de hoy, Concachampions - Concacaf

6:30 p.m. | FC Cincinnati vs Tigres UANL - Disney+

8:30 p.m. | Pumas UNAM vs Alajuelense - Disney+

10:30 p.m. | Los Angeles vs Columbus Crew - Disney+

Partidos de hoy, Primera División - Colombia

8:30 p.m. | Fortaleza vs Atlético Nacional - RCN, Win Sports