Luis Enrique postula a Ousmane Dembélé para el Balón de Oro: "Se lo merece"

Tiene su favorito. Luis Enrique, técnico del PSG, no tuvo reparos en decir que Ousmane Dembélé debe ganar el próximo Balón de Oro.

En conferencia de prensa, tras la final de la Champions League, el técnico español indicó que el futbolista francés se merece el galardón por cómo ha trabajado a nivel defensivo y ofensivo durante toda la temporada.

"Los fichajes han aportado mucho. El nivel defensivo ha sido brutal. Le daría el Balón de Oro solo por cómo ha defendido a Dembelé. Qué liderazgo. Se lo daría por cómo ha presionado, lo ha hecho toda la temporada, pero especialmente en este partido", dijo en rueda de prensa.

Luego, tuvo palabras de elogio para sus jugadores: "Hemos estado muy bien. El equipo ha estado excepcional. Hemos presionado a un equipo del nivel del Inter con una intensidad altísima. Dembélé ha presionado con una intensidad muy bestia que nos ha permitido ser un equipo corto. Ha sido un gran partido", explicó.



Luis Enrique agradecido por gesto de los hinchas del PSG

Por otro lado, Luis Enrique comentó —de nuevo— el gesto de la afición con el recuerdo de su hija Xana, fallecida en 2019.



"Muy emocionante la pancarta y el detalle de aficionados con mi familia. No necesito una final de la Champions para recordar a mi hija. Siempre está presente. La siento especialmente cuando perdemos, aunque está siempre con nosotros. Repito, no necesito ganar un trofeo para acordarme de ella", puntualizó.



El asturiano comentó la preparación del duelo, especialmente cómo insistió en el control de las emociones.



"Un entrenador tiene que controlar las emociones en todo momento porque si no, no ayuda al equipo. En ese sentido hemos preparado la final de una manera consciente, con la calma necesaria para que toda la excitación que había alrededor del equipo porque era la primera... ya la tenemos. Se trata de disfrutarla ahora. Y de aceptar que no siempre se gana, ni en el fútbol, ni en la vida", comentó.