"También lo merecía": Marquinhos recordó a Kylian Mbappé tras consagrarse campeón de la Champions League

El capitán del PSG se mostró muy feliz después de conquistar la Liga de Campeones y recordó a muchos jugadores que no lo consiguieron antes.

Marquinhos, central brasileño del PSG, recordó a su excompañero Kylian Mbappé, ahora en el Real Madrid, de quien dijo que merecía ganar la Champions League con el conjunto parisino.



El capitán del equipo de Luis Enrique se mostró muy feliz después de conquistar la Liga de Campeones tras ganar 5-0 al Inter. En declaraciones a Movistar Plus, recordó a muchos jugadores que no lo consiguieron antes y alabó a Mbappé.



"Lo merecía. Es el destino. No sabemos cómo va a ser nuestra vida. Kylian es un grande que merece mucho. Ha pasado mucho con nosotros aquí. Es un gran amigo y un gran compañero. Ha dado todo para París. Los números que tiene, los partidos que ha hecho... Lo ha dado todo e infelizmente no lo ha conseguido. No solo él", indicó en un primer momento.

"También Neymar, Di María, Thiago Silva... Pienso en muchos que merecieron esta copa. Nosotros la conseguimos y hay que valorarla mucho", complementó.

Marquinhos consiguió su primera Champions League

Por otro lado, Marquinhos reconoció que la emoción que siente después de ganar la Liga de Campeones no sabe "controlarla" después de 12 años en el club francés.



"Este club ha crecido. Ha ganado en experiencia y en cuerpo. Muy feliz con lo que conseguimos hoy. El míster, desde que llegó, ha traído una mentalidad y una filosofía a este club increíble. Hoy vimos en el campo todo lo que podía hacer el equipo. Pensaba en todo lo que ya pasé, vi 5-0 el marcador y eché a llorar", señaló.



"Desde el primer día lo trabajó (la táctica) Luis Enrique. Al principio fue muy difícil. Tenía que cambiar una mentalidad. Primero, empezar por los atacantes, para estar seguros uno contra uno atrás. Vemos como corren Dembélé y Doué y eso nos facilita el trabajo, porque si no corren, no se puede. Es un trabajo del equipo y del mister de dos años. Estamos muy felices", apuntó.

Por último, recordó a su rival en la final: "No lo esperaba (el 5-0). No sé si merecemos tanto. El Inter tiene un equipo increíble que mereció estar aquí. Encontramos los goles muy rápido y fue la clave del partido. Tenían que salir un poco y aprovechamos los espacios. Fuimos muy efectivos", finalizó.