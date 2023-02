Kylian Mbappe entrenó con el resto de sus compañeros en la previa del partido entre PSG vs Bayern Munich | Fuente: AFP | Fotógrafo: FRANCK FIFE

El entrenador del PSG, Christophe Galtier, aseguró que este martes decidirán si incluyen a Kylian Mbappé para el partido de Champions League contra el Bayern de Múnich, pero precisó que si lo hacen será para jugar "al menos" unos minutos.



"Mañana (martes) le preguntaremos cómo se siente, cómo puede proyectarse en el partido. Y también hablaremos con el cuerpo médico. Kylian ha hecho un gran trabajo para hacer todo lo posible por estar mañana. Pero no es seguro que pueda estar. Si finalmente le inscribimos será para jugar, no sé cuanto tiempo, pero no estará de adorno", aseguró.



Galtier reconoció que para él también fue una sorpresa que el jugador volviera el domingo a los entrenamientos y que esta lunes se incorporara a la sesión colectiva con el resto del grupo, después de que los médicos le diagnosticaran tres semanas de baja por la lesión que sufrió el pasado 1 de febrero.

PSG lleva dos derrotas consecutivas

Pese a los problemas que atraviesa el equipo, que acaba de sumar dos derrotas consecutivas, el técnico considero que la eliminatoria de octavos de final contra el Bayern de Múnich está "al 50 %".



"Si analizamos todos los resultados y las estadísticas podemos pensar que son ellos los favoritos, pero es un partido de Liga de Campeones y mis jugadores tienen experiencia para afrontar este tipo de duelos", señaló.



"Bayern tuvo un mal momento tras el Mundial, pero se han recuperado. Nosotros todavía no, por razones diferentes, pero tengo una plantilla mañana más completa que en los partidos precedentes", agregó.



Galtier señaló que han trabajado bien el duelo y que "en las grandes citas los jugadores saben elevar el nivel y la calidad".



Aseguró que la herida abierta por las dos derrotas que acaban de sufrir "sigue abierta" y que ha provocado "frustración" en los jugadores, pero pidió que se canalice para mejorar.



El entrenador aseguró que ante las numerosas bajas que han tenido se ha visto obligado a poner a jugadores fuera de su posición, pero dijo que contra el Bayern tiene una plantilla más completa que le permitirá tomar otras decisiones. (EFE)

Kylian Mbappé está en la lista de convocados para el PSG vs Bayern Munich

