El cuarto árbitro, Sebastian Coltescu. | Fuente: EFE

El árbitro rumano Sebastian Coltescu, es el centro de un gran escándalo tras sus palabras consideradas racistas, que llevaron al aplazamiento del partido entre PSG vs. istambul BB de la Champions League.

"Es el negro, mira a ver quién es": Estas palabras dirigidas por Coltescu, cuarto árbitro, a su compatriota Ovidiu Hategan, juez principal, desencadenaron una tormenta que amenaza con poner fin a su carrera internacional.

Es así, que Coltescu rompió su silencio y se defendió en el medio rumano Pro Sport. "Solo trato de ser bueno. No voy a leer ningún sitio de prensa estos días. ¡Cualquiera que me conozca sabe que no soy racista! Al menos, eso espero", señaló.

Ovidiu Hategan, árbitro y compañero en la terna arbitral, no quiso referirse a la situación por cuestiones de reglamento. "No podemos hacer ninguna declaración, primero debemos hablar con la UEFA", explicó. Luego agregó: "Normalmente, te respondería, pero esta noche no puedo. Evidentemente, estamos desolados, pero respeten nuestro silencio y entiendan la situación", sentenció.

Coltescu, ingeniero de profesión, nació hace 43 años en Craiova (Rumania) y tuvo un paso fugaz como futbolista profesional en el Electroputere, de la Segunda División. La UEFA ahora lo investiga por el polémico caso.