¿Cuándo y a qué hora juega PSG vs. Manchester United?

PSG vs. Manchester United chocarán en duelo vibrante el [fecha]. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 2:00 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el estadio Parque de los Príncipes

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el PSG vs. Manchester United?

El partido EN DIRECTO será transmitido por ESPN. Todos los detalles del encuentro: jugadas, tarjetas, goles, lo tendrás en la página de RPP Noticias.

Horarios en el mundo: PSG vs. Manchester United

Países Hora Perú 2:00 p.m. Colombia 2:00 p.m. Ecuador 2:00 p.m. Argentina 4:00 p.m. Chile 4:00 p.m. Uruguay 4:00 p.m. Costa Rica 1:00 p.m. España 9:00 p.m. EE. UU. (Miami) 3:00 p.m. EE. UU (New York) 3:00 p.m.

Así llegan PSG vs. Manchester United

PSG: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Herrera, Danilo, Rafinha; Di María, Mbappé, Neymar

Bajas: Bernat (rodilla), Icardi (rodilla), Kehrer (abductor), Paredes (cuádriceps), Verratti (cuádriceps)

Dudas: Draxler (bíceps femoral), Marquinhos (abductor)

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Matić, Shaw; McTominay, Pogba, Mata, Bruno Fernandes, Rashford; Martial

Bajas: Maguire (no especificado), Greenwood (no especificado), Cavani (falto de forma), Bailly (no especificado), Lingard (no especificado)

Dudas: Tuanzebe (pie)