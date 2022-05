Thibaut Courtois junto a sus compañeros paseando por las calles de Madrid con la 'Orejona' | Fuente: AFP | Fotógrafo: GABRIEL BOUYS

Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, reconoció que apenas pudo dormir tras la final de la Champions League, en la que fue el gran protagonista y nombrado mejor jugador del partido ante el Liverpool en el Stade de France con nueve paradas decisivas, y afirmó que cuando despertó no podía creer que había ganado la Copa de Europa.



"No he dormido mucho, tenía demasiada adrenalina para poder dormir", aseguró a su llegada a la sede de la Comunidad de Madrid a los medios del club. "Cuando desperté no me podía creer que era mi primera Copa de Europa", destacó.



"Jugar en el Real Madrid es un honor, espero seguir así y ayudar al equipo a ganar muchos títulos porque vivir esto es lo más bonito que hay", afirmó.







Agradeció cariño de hinchas del Real Madrid

Real Madrid está siendo homenajeado por cientos de aficionados en su recorrido por las instituciones madrileñas. Dani Carvajal agradeció el cariño de unos seguidores que han sido claves en el camino a la conquista de la decimocuarta.



"Te das cuenta de todo lo que vivimos ayer y de lo que nos queda por vivir hoy en Cibeles y en nuestro estadio. Este año, más que nunca, han sido nuestro número doce, sobre todo en las remontadas en nuestra casa", valoró.

.