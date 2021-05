Casemiro: "No hay excusas, Chelsea ha sido mejor que nosotros" | Fuente: AFP

Este miércoles Chelsea venció por 2-0 a Real Madrid por el pase a la final de la Champions League y, tras el encuentro, Casemiro, mediocampista del conjunto español, dio sus impresiones por la derrota.

"Los primeros 25 minutos hemos jugado mejor, hemos tenido dos ocasiones con Karim (Benzema). Después, no hay explicación. Fueron mejores, jugaron mejor; no hay excusas. No hay vuelta atrás. Estamos tristes porque era una oportunidad increíble para llegar a la final, pero el Chelsea ha sido mejor que nosotros”, indicó Casemiro en conferencia de prensa.

Asimismo, indicó que la mentalidad del equipo es dar vuelta a la página cuanto antes: "El Madrid ya tiene que pensar en el siguiente partido. Estamos tristes, lamentamos el partido porque era importante para nosotros después de un año con tantas lesiones, sacrificio, bajas por coronavirus, sin publico… pero lo hemos intentado”.

Por otro lado, también elogió al equipo dirigido por Thomas Tuchel: "Hoy demuestra que lo que hicimos fue historia porque no es fácil ganar la ‘Champions’. La ‘Champions’ es esto; hoy se demostró que no es fácil. Hoy toca felicitar al Chelsea, pero ya tenemos que pensar en el Sevilla”.

En tanto al zaguero central Sergio Ramos y la posibilidad de que ya se retire, agregó: "Vi a Sergio bien. Su figura es muy importante para nosotros. Es nuestro líder y era importante tenerlo con nosotros”.

