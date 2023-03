Real Madrid tiene como una de sus figuras a Vinicius Junior. | Fuente: UEFA Champions League

Si el Bayern Munich vs. Manchester City es considerada como la llave más atractiva de los cuartos de final de Champions League, la eliminatoria entre Real Madrid vs. Chelsea no se queda atrás. Hay una revancha de por medio.

Como recordamos, Real Madrid eliminó a los 'Blues' de la Champions en la temporada pasada. En cuartos de final, el equipo merengue los superó en un partidazo que se definió en el Estadio Santiago Bernabéu.

Tras el sorteo realizado en la sede de la UEFA en Suiza, el Real Madrid se pronunció sobre su próximo rival en la Champions.

"'Somos consciente de la dificultad d ela eliminatoria ante el Chelsea. Todos etenemos una ilusión muy grande. Son un equipo con enormes recursos. Sabemos que van a ser dos partidos de enorme igualdad. Ojalá que tengamos esa cuota de suerte y que todos lleguemos bien. Así somos consciente de que podemos competir contra cualquiera", fue el elogio de Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del club.

La posición del Chelsea

"Es la tercera parte de la trilogía. Después de nuestras eliminatorias hemos sido ambos campeones. Jugar la vuelta en casa es mejor para nosotros, pero por los aficionados. No hay favoritos, está muy igualado", señaló David Barnard, director general del Chelsea.





Así quedan los cuartos de final:

Real Madrid vs Chelsea



Manchester City vs Bayern Munich



Inter vs Benfica



Milan vs Napoli





Semifinal 1:

Semifinal 2:







