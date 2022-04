Rodrygo Goes ingresó en el segundo tiempo del Real Madrid ante PSG. | Fuente: AFP

Lo recordará siempre. Rodrygo Goes, delantero del Real Madrid, cumplió frente a Osasuna el pasado miércoles 100 partidos con la camiseta blanca blanco a sus 21 años. De todos esos encuentros se queda con la remontada frente al PSG como "uno de los momentos más bonitos" que ha vivido en el fútbol.



"Recuerdo el primer partido ante el PSG, cuando perdimos allí en el último minuto. Fue duro y en Real Madrid estábamos un poco desanimados, pero al pasar el tiempo cogimos confianza en que podíamos remontar. Luego me acuerdo de la noche mágica en el Bernabéu", indicá Rodrygo Goes a la televisión oficial madridista.

Asimismo, recuerda que "la afición estaba con nosotros y empezamos perdiendo el partido, pero luego remontamos y fue uno de los momentos más bonitos que he vivido en el fútbol. Nadie lo sabe explicar. Sólo el fútbol lo puede proporcionar y solo el Real Madrid puede hacer esto".



Rodrygo Goes va por su primera Champions League en Real Madrid

También habló de otra remontada; la que se dio en los cuartos de final frente al Chelsea en condición de local.

"Me acuerdo que íbamos 0-3 en el Ancelotti me llamo y a Marcelo también. Estábamos hablando antes de entrar el campo que debíamos hacer algo para cambiar el partido y para que no terminase así. Iba a ser duro, pero sabía que en algún momento podía ayudar a mi equipo. Entré y en pocos minutos marqué un gol que nos dio confianza y nos hizo crecer en el partido", comentó.



Además, Rodrygo Goes detalla que "fue un camino difícil, pero estamos haciendo una buena temporada. Pasamos por dificultades, pero supimos sufrir en todas ellas y ganamos muchos partidos. En la fase de grupos debutamos contra el Inter y marqué el gol en San Siro. Teníamos claro que íbamos a pasar los primeros por lo bien que estábamos haciendo las cosas. Fue lo que pasó y luego vinieron muchos partidos difíciles contra el PSG, el Chelsea y ahora también".



Una competición en la que están en semifinales "para demostrar cómo de buenos" son y en la que aspiran a grandes metas.

"La clave del Real Madrid es que peleamos siempre el uno por el otro. Si uno no está bien tiene a otro para ayudar y si estamos juntos somos mucho más fuertes. Todos lo entendemos y por eso estamos haciendo una gran temporada. Si seguimos así creo que podemos conquistar muchas cosas", señaló.



De momento, el siguiente oponente será el Manchester City, al que ensalzó. Es un rival muy difícil. Sabemos cómo juegan y que son muy buenos. Si están en las semifinales es porque son muy buenos". (EFE)

