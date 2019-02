James Rodriguez está a préstamo en Bayern Munich hasta junio de 2019. | Fuente: AFP | Fotógrafo: OLI SCARFF

A James Rodríguez le quedan un par de meses para definir su futuro. El delantero colombiano defiende actualmente la camiseta del Bayern Munich, pero su carta pase le pertenece al Real Madrid. ¿Quedarse o regresar? He ahí el dilema.

El préstamo de James Rodríguez vence en junio. Bayern Munich está contento con el jugador y tiene intención de ejecutar la compra del pase que bordea unos 50 millones de dólares. Pero ¿cuál es la opinión del colombiano?

"Todavía tengo contrato con el Bayern y en junio ya veremos. En Madrid tengo todo: casa, gente que me quiere... no sé, no sé, a ver qué pasa. Solo quiero acabar bien esta temporada y después ya veremos", dijo James Rodríguez, a la Cadena SER, al finalizar el partido entre Bayern Munich y Liverpool.

El contrato de James Rodríguez y el Real Madrid va hasta junio de 2021. El colocho también confesó que mantiene contacto permanente con jugadores del conjunto blanco.. "Me cambio mensajes", indicó.