James Rodríguez compartió vestuario con Cristiano Ronaldo 3 años en el Real Madrid. | Fuente: Imago

El préstamo de James Rodríguez en el Bayern Munich finaliza a mediados del año y el futuro del volante colombiano a partir de ahí es incierto. Si bien todavía tiene contrato con el Real Madrid hasta el 2021, su continuidad en la 'Casa Blanca' no es nada segura y eso lo podría llevar a ver otras opciones para seguir su carrera.

No obstante, pese a que todavía no finaliza su etapa en el conjunto alemán, James Rodríguez ya tiene una puerta abierta con miras a la siguiente temporada: Juventus. Y es que según el medio español Marca, Cristiano Ronaldo, quien compartió camerino con el mediocampista de 27 años en el Real Madrid, lo llamó para que fiche por el elenco de Turín.

Si bien el diario no dio a conocer cuál fue la respuesta inmediata de James Rodríguez, lo único cierto al respecto es que el jugador nacido en Cucutá no desea mantenerse en el Bayern Munich. Además, teniendo en cuenta que Juventus es un equipo que lucha títulos y siempre es un candidato a ganar la Champions League, cosas que han sido características de los clubes a los que ha pertenecido durante los últimos años, no sería algo descabellado que termine recalando en la escuadra dirigida por Massimiliano Allegri.