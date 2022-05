Karim Benzema de Real Madrid. | Fuente: AFP

A menos de dos semanas de la final de la Champions League, Karim Benzema reveló que se motiva cuando asume riesgos en la canchas como lo hizo en el choque de ida ante Manchester City por la semifinal de la competiición. En ese partido el 'Gato' anotó de penal al estilo 'Panenka'.

"Llevaba mucho tiempo practicando el 'Panenka' y solo esperaba el momento adecuado. En un partido como el de Mánchester, en el que hay mucha presión, pero ese tipo de presión es la que te permite hacer gestos como ese, al mejor para mí", aseguró en declaraciones a RMC Sports.



"Si no tiras los penaltis está claro que no los vas a fallar. Coloqué el balón en el suelo y supe que lo iba a tirar a lo 'Panenka'. No tenía otra cosa en la cabeza, sólo lanzarlo de ese modo", agregó.

Benzema fue clave en la eliminación de Manchester City y ahora se alista para enfrentar a Liverpool en búsqueda de alzar nuevamente la 'Orejona. De momento, ha sumado 15 anotaciones en la Champions.

Karim Benzema anotó el descuento 4-3 de Real Madrid ante Manchester City. | Fuente: ESPN

¿Cuándo y a qué hora juega Real Madrid vs Liverpool?

Real Madrid vs Liverpool chocarán en duelo vibrante el sábado, 28 de mayo. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 2:00 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el Stade de France.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Real Madrid vs Liverpool?

El partido EN DIRECTO será transmitido por ESPN, Star+. Los detalles del partido lo tendrás por radio en RPP y todos los detalles en las web de RPP.pe.





