La lesión en la rodilla que le impidió a Karim Benzema terminar el partido por Champions no sería de gravedad | Fuente: EFE

Karim Benzema jugó tan solo 30 minutos del encuentro del Real Madrid ante Celtic por la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League. El delantero francés sintió molestias en la rodilla derecha y pidió su cambio porque no podía continuar jugando.

Al término del partido, que Real Madrid ganó 3-0 al Celtic, el técnico Carlo Ancelotti conversó con Liga de campeones de Movistar y descartó que la lesión de Karim Benzema sea de gravedad, pero igual señaló que iba a esperar a las pruebas que se someterá el jugador a su regreso a España.



"Después de una primera evaluación no parece nada grave, pero tenemos que esperar a mañana. No parece nada serio, puede ser una pequeña molestia de los dos", aseguró Ancelotti en Movistar sobre Karim Benzema y añadiendo a Militao, que no pudo saltar en la segunda parte al terreno de juego.



Ancelotti confirmó que las pruebas definitivas a Benzema tras la primera exploración en el vestuario visitante del Celtic Park, se realizarán el miércoles en Madrid. "Se sabrá mañana con tranquilidad", dijo.



Karim Benzema sintió molestias en la rodilla durante el Real Madrid vs Celtic | Fuente: ESPN

Técnico del Real Madrid se refirió al debut en la Champions League 2022-2023

Respecto al encuentro, Ancelotti se mostró satisfecho con el resultado, aunque admitió que el Celtic les hizo sufrir en la primera parte.

"Hemos jugado contra un equipo que puso mucha intensidad y hemos sufrido un poco", dijo Ancelotti.

"Hemos manejado bien el balón desde atrás, pero nos faltó la velocidad en el último tercio que tuvimos en la segunda parte", afirmó Ancelotti.

El técnico merengue confió que hizo entrar a Eden Hazard por Benzema porque "pensaba que era el partido para él".