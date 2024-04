Pep Guardiola luce ante Real Madrid un reloj de 1,3 millones de euros, señalan desde España

Manchester City y Real Madrid protagonizaron un partidazo en la ida de los cuartos de final de la Champions League. Fue un duelo de más de 90 minutos de juego en un ida y vuelta intenso que terminó 3-3 en el Santiago Bernabéu, en donde Pep Guardiola fue uno de los protagonistas.

Guardiola, exentrenador de Barcelona, sabe muy bien cómo se juegan estos partidos. Desde su zona técnica celebró los goles de Bernardo Silva, Phil Foden y Josko Gvardiol. Al término del partido analizó el juego y hasta criticó la cancha del Bernabéu, aunque también llamó la atención por el reloj que lució para este compromiso.

De acuerdo a información de Marca de España, Guardiola es "uno de los pocos afortunados del planeta que pueden lucir un reloj Richard Mille 27-01". Esta pieza es exclusiva, ya que fue diseñado para homenajear a Rafael Nadal.

Su precio, siempre según el medio español, no es accesible para todos los públicos, ya que está valorizado en 1,3 millones de euros.

Títulos de Pep Guardiola

Pep Guardiola, de 53 años, llegó a Manchester City en la temporada 2016-2017 proveniente de Bayern Munich. Su título más importante es la Champions 2023.

Pep Guardiola dirige el Manchester City desde la temporada 2016-2017. | Fuente: Manchester City

Pep Guardiola criticó la cancha del estadio de Real Madrid

"El Real Madrid siempre ha tenido un césped increíble, era una moqueta, una alfombra. Y hoy no estaba así, pero seguro que lo arreglaran", afirmó en unas palabras que se han interpretado como ironía de Guardiola y un ataque al Real Madrid.



A Guardiola se sumó el centrocampista español Rodri en sus palabras sobre el estado del terreno de juego. "El césped la verdad no estaba bien, sinceramente, y para nuestra manera de jugar nos ha perjudicado en ese sentido. No podemos usarlo como excusa, pero no estaba bien".