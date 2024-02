Pep Guardiola reveló que le gustaría dirigir en la Copa América: ¿ya planea dejar el Manchester City?

Pep Guardiola atraviesa uno de los mejores momentos en su carrera como entrenador. Bajo su batuta, Manchester City logró el título de la Champions League por primera vez en su historia. Aunque estos éxitos desea trasladarlo en una nueva experiencia: ser seleccionador nacional.

“Me gustaría tener la experiencia de vivir un Mundial, una Eurocopa, una Copa América, lo que sea. Me gustaría vivir una gran competición de selecciones. No sé cuándo, dentro de cinco, 10 o 15 años, pero me gustaría jugar un Mundial como entrenador. Para trabajar en una selección, te tienen que querer y contratar, como pasa con los clubes. No sé quién me quiere para trabajar en una selección”, señaló en entrevista a ESPN.

Guardiola, además, sabe que los años pasan y que en 2025 culmina su contrato como entrenador de Manchester City, club donde llegó en 2016.

“Si lo hago mal, me voy a casa. Creo que tenemos tiempo. Ahora me siento muy bien, pero el futbol cambia mucho. Tengo mi opinión de que cuando te queda un año y medio de contrato es mucho, mucho tiempo para el fútbol. Tenemos tiempo. Ganar te ayuda a tener más energía, cuando pierdes partidos estás más cansado”, agregó el español de 53 años.

Guardiola y las críticas

Pep Guardiola afirmó que a su llegada a Barcelona sufría con críticas de detractores. “Cuando llegué al Barcelona el 86% de la gente no me quería. Decía: ‘perfecto, es mejor llegar así que todo sea bueno desde el primer día’. Prefiero que la gente dude y necesito que no crean, me da una energía para demostrar que están equivocados. Siempre intentan poner escusas cuando ganas. En el Barça era por Messi, en el Bayern porque siempre gana la Bundesliga y en el City por el dinero”, apuntó.

Finalmente, dejó en claro su firme defensa con su dirigido, el delantero noruego Erling Haaland. “No solo critican a Haaland o Guardiola. Están esperando que no marque 56 goles. Están esperando que falle. Siempre ha sido así. Con Pelé, Romário, Ronaldo, Rivaldo, Neymar también pasó. Si quieres luchar contra esto estás perdido. Tienes que pensar que cuando el árbitro hace sonar el silbato, yo juego y tú no. Ahora te voy a demostrar que tú estás equivocado, yo tengo razón”, culminó.