Real Madrid se aferra al espirítiu del Santiago Bernabéu para remontar ante el Arsenal: "Algún día terminará, pero esta vez no"

"Les vamos a enseñar que no hay barres ni límites". Así arrancó el último video motivacional que publicó la cuenta oficial del Real Madrid a menos de 48 horas para el partido de vuelta ante el Arsenal por los cuartos de final de la Champions League.

"Un mundo donde todo es posible. No he venido a decirles cómo termina esto, he venido a decirles cómo empezará", continúa la voz en off del video.

"Es heroico lo que hacen en este estadio y en esta competición. Y lo hemos vuelto a ver. Algun día terminará... Quizás, pero esta vez no", finalizaron.

El video contiene material audiovisual del club sobre las últimas remontadas del Real Madrid en el Santiago Bernabéu con miembros de la plantilla actual.

🔜🏟️🤍 El Bernabéu, otra vez. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 14, 2025

Por ejemplo, aquella Champions 2021-22 que el Madrid voletó el gol en contra de Mbappé ante el PSG en octavos, el gol de Rodrygo ante el Chelsea tras estar al borde a la eliminación y, sobre todo, los dos goles -ambos del brasileño- ante el Manchester City por las semifinales de ese torneo, que tuvo como premio la Decimocuarta ante el Liverpool en París.

También está aquel partido ante el Bayern Munich por las semifinales de la Champions League 2023/24, en donde el Madrid remontó el gol inicial de Davies con dos tantos de Joselu Matos sobre el final. Fue así que llegaron a Wembley y vencieron 2-0 al Borussia Dortmund.

La batalla final

Todo esto ocurre un contexto en donde el Real Madrid otra vez buscará la épica en un estadio reconocido por un ambiente que alimenta el espirítiu de hacer lo imposible en estas circunstancias.

Los dirigidos por Ancelotti vienen de ganar 1-0 al Deportivo Alavés por LaLiga y mantiene viva sus opciones del título español ante el FC Barcelona, actual líder.

Mientras que el Arsenal empató a uno ante el Brentford como local por la Premier League y encaminó aun más el objetivo del Liverpool para ser campeón del torneo inglés.

Los Gunners parten con ventaja tras un contundente 3-0 en Londres, gracias a dos cañonazos de Declan Rice y un golazo de jugada colectiva finalizada por Mikel Merino. El destino de ambos se decidirá este miércoles 16 de abril a las 2 p.m. (hora peruana).