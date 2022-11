Mohamed Salah y Toni Kroos serán protagonistas en los octavos de final de la Champions League. | Fuente: EFE

El Real Madrid y el Liverpool se cruzarán en octavos de final de la Champions Legaue, en la reedición de la pasada final que ganó el gigante blanco (1-0), según determinó el sorteo celebrado este lunes en la sede de la UEFA de Nyon (Suiza).

Los 'reds', ausentes del bombo de cabezas de serie tras acabar segundos en la fase de grupos, recibirán al Real Madrid en febrero y luego viajarán a España en marzo.

La ida se jugará en Liverpool entre el 14/15 y 21/22 de febrero y los de vuelta el 7/8 y 14/15 de marzo del 2023 en el Santiago Bernabéu,

Noticia en desarrollo...





Así quedaron los octavos de final de Champions:

- Manchester City vs. Leipzig

- Benfica vs. Brujas

- Real Madrid vs. Liverpool

- Tottenham vs. Milan

- Napoli vs. Eintracht

- Chelsea-Dortmund

- Porto vs. Inter

- Bayern vs. PSG