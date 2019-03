Real Madrid vs. Ajax por la Champions League | Fuente: Difusión

Real Madrid vs. Ajax | ESCUCHAR RADIO | ONLINE | EN VIVO | EN DIRECTO | Eliminado de la Copa del Rey y prácticamente descartado de la Liga, el Real Madrid recibe el martes 5 de marzo al Ájax de Ámsterdam en la vuelta de octavos de final de la Champions League, su última bala para salvar la temporada. Sigue el minuto a minuto aquí.

Ajax sorprende al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.





18' GOOOOOL DE AJAX. David Neres marcó ante la salida de Courtoris.

7' GOOOOOL DE AJAX. Hakim Ziyech sacó un remate desde el centro del área para vender a Courtoris .

Real Madrid vs. Ajax: alineaciones confirmadas

Real Madrid: Courtoris; Carvajal, Varane, Nacho, Reguilón; Casemiro, Kroos, Modric, Lucas Vázquez, Vinicius Jr. y Benzema,

Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Van de Beek, De Jong, Schöne; Neres, Tadic, Ziyech.

LA PREVIA

Vigente triple campeón de la Champions League, el equipo blanco mira ahora a la competición europea como su último recurso para no pasar una temporada en blanco (salvo por el Mundial de Clubes). Así que saldrá con todo en el Santiago Bernabéu.

