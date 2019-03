Luka Modric (33 años) realizó un análisis de los problemas de efectividad de Real Madrid en la previa del choque ante Ajax por la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

El volante croata recordó a Cristiano Ronaldo y lamentó nuevamente su salida del cuadro merengue. A su vez, envió un ‘dardo’ a sus compañeros en ofensiva y enfatizó que debieron dar un pase adelante luego que ‘CR7’ fichó por Juventus. “Tenían que dar un paso adelante y marcar 20 goles", señaló.

"La ausencia de Cristiano la notarían todos los equipos. Buscar un sustituto es casi imposible y claro que se nota. Lo que el club intentaba cuando se fue, es que otros jugadores cubriesen su función, que el gol se divida entre jugadores de arriba y no es fácil hacerlo porque metía 50 goles y no puedes encontrar nadie que meta tanto", agregó Modric en sala de prensa.

El ‘10’ de Real Madrid dijo que las derrotas ante Barcelona se dieron por la falta de gol de sus compañeros. "Puede ser que algunos tenían que dar un paso adelante, no meter 50 pero si 20 dos o tres jugadores. No lo tenemos y ese es nuestro mayor problema. Por ejemplo el partido de Copa ante el Barcelona tuvimos muchas ocasiones y cuando no las aprovechas, un rival de tanta calidad te castiga", añadió.

Incluso, Modric dio nombres y afirmó que Real Madrid volverá a ser grande sin Cristiano. "Cristiano no está y no podemos quejarnos durante diez años. El club ha puesto fe en otros jugadores como Gareth, Asensio o Karim, ha traído a Mariano y Vinicius lo está haciendo muy bien para la edad que tiene, pero algunas veces las cosas no salen como queremos. La única manera es trabajar estando juntos. El Madrid siempre vuelve a lo que era", sentenció.

Hay que indicar, que Real Madrid recibirá este martes a Ajax por el choque de vuelta de los octavos de final de la Champions League. En la ida ganaron los madridistas ganaron 2-1.