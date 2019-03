Real Madrid no vive un buen momento en la Liga de España. | Fuente: EFE

Gareth Bale no atraviesa un buen momento en el Real Madrid. Es suplente tras decisión técnica de Santiago Solari y este fin de semana tuvo que soportar el abucheo de la afición madridista en el Santiago Bernabéu tras ser cambiado en el partido ante Barcelona.

En este panorama, Luka Modric salió en su defensa y pidió a los hinchas de Real Madrid que tengan memoria y que no olviden "lo que Bale ha hecho por el club".

"Gareth está bien, aunque cada jugador hay momentos de su carrera en los que no siente lo mejor, nos pasa a todos. Pero tiene que seguir, lo veo feliz, con ganas para dar lo que conocemos de él", manifestó en rueda de prensa.

Modric, que es el mejor amigo del delantero galés en la plantilla de Real Madrid, agregó: "No podemos olvidar lo que ha hecho por este club, parece que se olvida todo muy fácil y no se puede hacer aunque ahora parezca que no está en su mejor momento de forma. Tiene ganas, trabaja y quiere que vuelva el Gareth de siempre para ayudar al equipo", añadió.

El volante croata también descartó una posible salida de Bale de Real Madrid. "No veo que se acerque su fin. En mi opinión tiene mucho que dar al equipo y lo va a hacer a base de trabajo, es la única manera".

Hay que indicar, que Real Madrid recibirá este martes a Ajax por el choque de vuelta de los octavos de final de la Champions League. En la ida ganaron los madridistas ganaron 2-1.