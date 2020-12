Real Madrid se ubica en el tercer lugar del Grupo B de la Champions League | Fuente: AFP | Fotógrafo: SERGEI SUPINSKY

Zinedine Zidane tiene claro que al Real Madrid no le sirve otro resultado más que derrotar este miércoles al Borussia Mönchengladbach para garantizar su clasificación a los octavos de final de la Champions League, torneo donde no han mostrado su mejor versión.

"No estoy pensando en otra cosa que pasar, es lo que queremos hacer. No contemplo otra cosa que no sea pasar. Y los jugadores, lo mismo. Pueden pensar, opinar y hablar, pero nosotros pensamos únicamente en hacer un gran partido", indicó el estratega en rueda de prensa.

Si bien el Real Madrid puede terminar como líder en el Grupo B, también podría ser tercero e ir a la Europa League o, incluso, ser último y quedar fuera de toda competición internacional. Estos escenarios no entran a la cabeza del francés.

"Sabemos que lo que queremos es sumar los tres puntos y terminar la fase como primeros, tenemos solo eso en la cabeza. Es una gran oportunidad para nosotros de demostrar lo que somos como equipo", apuntó.

Tras jugarse cinco jornadas, los merengues cayeron dos veces ante Shakhtar Donetsk, superaron en ambas ocasiones al Inter de Milán y empataron en Alemania con Borussia. Con siete unidades igualan en puntaje con Shakhtar, aunque debajo de ellos por los resultados directos que tuvieron. El líder es el elenco germano con 8 puntos.

"El club hará lo que tenga que hacer, como siempre. Pero yo pienso en mañana y en hacerlo bien. El club hará las cosas como siempre ha hecho, pero no pienso en eso”, mencionó en referencia a ser destituido ante un posible panorama negativo para los blancos.

"Pensamos únicamente en pasar ronda, no valoro otra cosa. Nos preparamos para hacer un gran partido, tendremos dificultades seguramente, pero hay que ser positivos y pensar en la victoria, y hacer todo para conseguir los tres puntos", remarcó.