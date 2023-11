Real Madrid vs Braga EN VIVO: vía ESPN por la fecha 4 de la Champions League

Real Madrid vs Braga se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO en partido correspondiente a la fecha 4 de la Champions League.

El cotejo de Real Madrid frente a Braga está programado para el miércoles 8 noviembre en el Estadio Santiago Bernabéu, en horario peruano confirmado de las 3:00 p.m. Los merengues buscarán alargar su buena racha en el torneo de clubes.

Real Madrid se encuentra con 9 puntos como líder del Grupo C. Mientras que Napoli (7), Braga (4) y Unión Berlin (1).

LA PREVIA

El Real Madrid, con necesidad de silenciar la duda tras el primer partido sin gol de la temporada, el empate ante el Rayo Vallecano, recibirá este miércoles al Sporting de Braga con la intención de firmar el pase a octavos de final de la Champions League a las primeras de cambio.



Una estadística negativa refleja un problema que estaba por llegar ante la salida de Karim Benzema y la ausencia de un fichaje estelar como '9'. El Real Madrid ocupa el puesto 60 de las grandes ligas en efectividad ofensiva. Apenas un 27,71% en LaLiga, fruto de 23 tantos en 203 disparos.



Lo mejora en un grupo de Champions que domina con mano de hierro. Tres triunfos en tres jornadas con visitas a Nápoles (2-3) y Braga (1-2), tras un estreno con mayor incertidumbre en el Bernabéu ante el Union Berlín (1-0). Seis tantos en tres partidos. En todos marcó Jude Bellingham, la gran duda.



Una mala caída ante el Rayo afectó su hombro izquierdo con una luxación. Está convocado y Carlo Ancelotti decidirá su presencia el mismo día del partido. Lo encarrilada que tiene la clasificación invita al técnico italiano a no forzar al centrocampista inglés y obligar a sus jugadores a buscar otro referente goleador. El foco apunta a Vinícius, que ha firmado tres tantos esta campaña, y Rodrygo, autor de dos. Obligados a mejorar sus guarismos si el Real Madrid quiere lograr algún título.



Las rotaciones iniciadas por Ancelotti en una semanas con tres partidos, todos en el Bernabéu ante Rayo, Braga y Valencia, seguirán. Lucas Vázquez tiene opciones de entrar en la banda derecha para dar descanso a Dani Carvajal, Ferland Mendy está recuperado de una sobrecarga para volver al carril izquierdo y Nacho apunta como titular dos partidos seguidos. La sanción de Antonio Rüdiger en Liga le dejaría como pareja del alemán y el respiro sería para David Alaba.



Ante la baja de Tchouaméni, ausencia junto a Dani Ceballos, Thibaut Courtois y Eder Militao, necesita continuidad en el mediocentro Eduardo Camavinga para ir creciendo en esa demarcación. Regresará Toni Kroos al once y si Bellingham es reservado, Modric podría disfrutar de su segundo partido como titular consecutivo. Siempre y cuando 'Carletto' no toque el sistema y regrese a un 4-3-3, que resucitó en los últimos minutos ante el Rayo, con el que juntaría a todos sus delanteros con la entrada de Joselu.



Al otro lado del césped del Santiago Bernabéu estará un Sporting de Braga de contradicciones. Es simultáneamente el mejor ataque de la Liga portuguesa, con 29 goles en los 10 partidos ya disputados, y una de sus peores defensas, con 18 concedidos.

(Con información de EFE)

