Partidos de hoy, domingo 5 de noviembre: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga, Premier League y MLS

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Real Madrid vs. Rayo Vallecano por LaLiga. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, domingo 5 de noviembre del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, LaLiga EA Sports - España

8:00 a.m. Alavés vs. UD Almería – DSports, DGO

10:15 a.m. Valencia vs. Granada - DSports, DGO

12:30 p.m. Villarreal vs. Athletic Club – STAR+, ESPN

3:00 p.m. Real Madrid vs. Rayo Vallecano – Dsports, DGO

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

9:00 a.m. Nottingham Forest vs. Aston Villa - STAR+, ESPN

11:30 a.m. Luton Town vs. Liverpool - STAR+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

6:30 a.m. Hellas Verona vs. Monza – STAR+, ESPN

9:00 a.m. Cagliari vs. Genoa - STAR+

12:00 p.m. AS Roma vs. US Lecce - STAR+, ESPN Extra

2:45 p.m. Fiorentina vs. Juventus - STAR+, ESPN





Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

9:30 a.m. Wolfsburgo vs. Werder Bremen - STAR+, ESPN 4

11:30 a.m. Heidenheim vs. Stuttgart - STAR+





Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

7:00 a.m. O. Lyon vs. Metz – STAR+

11:05 a.m. AS Mónaco vs. Stade Brestois – STAR+

2:45 p.m. Niza vs. Rennes – STAR+, ESPN 2

Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

12:30 p.m. Racing Club vs. La Luz FC – STAR+

3:00 p.m. Plaza Colonia vs. Defensor Sporting – STAR+

6:00 p.m. Peñarol vs. Liverpool – STAR+





Partidos de hoy, Copa de la Liga Profesional – Argentina

2:00 p.m. Vélez Sarsfield vs. Talleres Córdoba – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

2:30 p.m. Unión Santa Fe vs. Lanús – Fanatiz, AFA Play, STAR+

4:30 p.m. Racing Club vs. Central Córdoba - Fanatiz, AFA Play, STAR+

6:30 p.m. Estudiantes LP vs. Defensa y Justicia - Fanatiz, AFA Play, STAR+

7:00 p.m. Newell’s Old Boys vs. Sarmiento - Fanatiz, AFA Play, STAR+

Partidos de hoy, Eredivisie – Países Bajos

10:45 a.m. Ajax vs. Heerenveen – STAR+





Partidos de hoy, Primeira Liga – Portugal

10:30 a.m. Moreirense vs. Vitória SC – GolTV Play, GolTV

15:30 Sporting CP vs. Estrela Amadora – GolTV Play, GolTV





Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

12:30 p.m. Mushuc Runa vs. Técnico Universitario – STAR+, GolTV

3:00 p.m. Cumbayá vs. Orense SC – STAR+

6:00 p.m. Barcelona SC vs. El Nacional – STAR+, GolTV





Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

5:00 Sporting KC vs. St. Louis City SC – MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. Vancouver Whitecaps vs. Los Angeles FC – MLS Season Pass (Apple TV)

Partidos de hoy, Serie A – Brasil

2:00 p.m. Cruzeiro vs. Internacional – Fanatiz, STAR+, Brasileirao Play

2:00 p.m. RB Bragantino vs. Corinthians – Fanatiz, STAR+, Brasileirao Play

2:00 p.m. Fortaleza SC vs. Flamengo – Fanatiz, STAR+, Brasileirao Play

4:30 p.m. Coritiba vs. Goiás – Fanatiz, STAR+, Brasileirao Play





Partidos de hoy, Superliga IF – Dinamarca

8:00 a.m. Viborg FF vs. Silkeborg IF – OneFootball





