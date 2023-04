Kalidou Koulibaly fue titular en el Santiago Bernabéu. | Fuente: EFE | Fotógrafo: JUANJO MARTIN

Descartado. El franco-senegalés Kalidou Koulibaly, defensa central del Chelsea, será baja este martes contra el Real Madrid en el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Champions League por una lesión en los isquiotibiales.

Kalidou Koulibaly se retiró en el partido contra el Real Madrid y estará varias semanas de baja, por lo que no podrá estar en la vuelta contra los 'blancos', cuando el Chelsea tendrá que remontar un 2-0 en contra.

"No, no va a estar disponible frente al Madrid", dijo este viernes Frank Lampard. "Koulibaly tiene una lesión en el isquiotibial y va a estar fuera semanas, no días", apuntó el técnico inglés, que calificó la lesión de contratiempo porque en la Champioms tiene menos jugadores inscritos que en la Premier League.



Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

Koulibaly se pierde el Real Madrid-Chelsea en Inglaterra

El francés Benoit Badiashile, que podría actuar como sustituto, no está inscrito en la competición europea porque el Chelsea decidió utilizar las tres plazas disponibles en enero para Joao Félix, Mykhailo Mudryk y Enzo Fernández. Thiago Silva y Wesley Fofana son las opciones más plausibles para la zaga de los 'blues'.

Por otra parte, Vinícius Junior y Toni Kroos serán baja ante el Cádiz el sábado por una sobrecarga, pero estarán listos para viajar a la ciudad de Londres, afirmó el técnico Carlo Ancelotti.

El brasilero "ha terminado el partido (contra el Chelsea del miércoles) con una sobrecarga en el aductor, pero las pruebas no han mostrado ninguna lesión. Lo mismo vale para Kroos", dijo Ancelotti, en rueda de prensa.

"Era un riesgo demasiado grande meterlo (contra el Cádiz) teniendo en cuenta el partido del martes e igual para Kroos", explicó el técnico italiano en su comparecencia previa al partido de la jornada 29 de LaLiga.

"Los dos van a estar en la vuelta", adelantó Ancelotti, cuyo equipo ganó 2-0 al conjunto londinense el miércoles en la ida de cuartos de final de la Champions y disputará la vuelta el martes en Stamford Bridge.

Real Madrid guarda jugadores pensando en los 'blues'

Tras el partido del miércoles en el Bernabéu, en Real Madrid "hay algunos que están cansados, pero viajan y vamos a meter un equipo competitivo" en Cádiz, insistió Ancelotti.

Entre los jugadores disponibles para el partido figura Karim Benzema, goleador ante los ingleses el último miércoles.

NUESTROS PODCAST

Bajo peso de un adulto mayor puede indicar un problema grave que aumenta la mortalidad

Por mucho que la gente celebre su propia pérdida de peso, no siempre es saludable. Un nuevo estudio muestra que la pérdida de peso en adultos mayores está asociada con una muerte prematura y condiciones que limitan la vida.