Marcelo y Zidane. | Fuente: AFP

Marcelo, lateral brasileño del Real Madrid, no recurrió una citación para las elecciones a la Asamblea de Madrid que se celebrarán el próximo 4 de mayo, un día antes del encuentro de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones en Londres ante el Chelsea, y el club estudia una solución para que liberen a su jugador de acudir a la mesa electoral.



El sorteo de la mesa electoral se celebró el pasado día 5 de abril y, según informa El Mundo, Marcelo disponía de siete días "para alegar causa justificada y documentada" que le impida la aceptación de presidente o vocal en las elecciones. Una vez pasada esa semana, la Junta Electoral "resuelve en el plazo de cinco días".



El Real Madrid se encontró con la situación antes de disputar el partido de las semifinales ante el Chelsea y, según informan a Efe desde el club, el departamento jurídico está estudiando todas las posibilidades que permiten las leyes políticas, sanitarias y deportivas para que prospere el recurso presentado.



En caso de no prosperar, Marcelo no podrá formar parte de la expedición que en la víspera del partido viajará a Londres y tendría que incorporarse a la concentración del Real Madrid el mismo día del partido en Stamford Bridge, en el que se juegan una plaza en la final. De momento, los justificantes presentados por el club y el jugador, han sido rechazados.



La Junta Electoral argumenta que Marcelo podría volar el mismo día del partido a Londres, una situación que el club entiende que es demasiado compleja no solo por lo deportivo, al perderse un entrenamiento, sino por los protocolos a cumplir por la covid-19. Otro jugador que suele entrenarse con el primer equipo y ha tenido minutos en la plaga de bajas defensivas, el canterano Víctor Chust, también ha sido llamado a una mesa electoral.







