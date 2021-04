Zinedine Zidane ya piensa en Chelsea. | Fuente: AFP or licensors

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, respondió a las palabras del presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, que abrió una "pequeña" posibilidad a expulsar al conjunto madridista de la Champions League, y aseguró que es "absurdo", defendiendo que su equipo se ha ganado el "derecho a jugar" las semifinales.

"Es ilógico. Al final tenemos derecho a jugar la Champions, es un asunto absurdo en el que no voy a entrar. Nos vamos a preparar para jugar las semifinales, está claro", manifestó el técnico francés de Real Madrid.



Centrado en el duelo de Liga ante el Betis, Zidane aseguró que no está preocupado con lo que se pueda decidir desde UEFA, ni represalias en el terreno de juego y convencido de que el próximo martes se enfrentarán al Chelsea en el estadio Alfredo di Stéfano.



"No tengo ninguna preocupación, nos preparamos para la Liga y luego para una semifinal que no me preocupa. Se dijeron muchas cosas sobre este asunto y, al final, vamos a jugar la semifinal de Champions porque tenemos derecho a jugarla y el árbitro que esté en el campo lo hará, como siempre, por el bien del fútbol", dijo.



El técnico madridista defendió la libertad de expresión en el mundo del fútbol y no se mostró molesto por los lemas mostrados por los equipos en la última jornada de Liga contra la creación de la Superliga. "Cada uno puede hacer lo que quiera y opinar como todos".

Zidane también señaló que Sergio Ramos y Ferland Mendy se están recuperando, aunque no aseguró su presencia para la ida de las semifinales de la Champions.

Finalmente, 'Zizou' se animó hablar de su futuro. "No sé lo que va a pasar en meses, miro al día a día, ya hablaremos de futuro y qué va a pasar", culminó.

Real Madrid vs. Chelsea se enfrentarán el martes 27 de marzo a partir de las 2 de la tarde (hora peruana), en el Estadio Alfredo Di Stefano.

💬 Zidane: ''No es un partido trampa para nada. Sabemos contra quién nos vamos a enfrentar. Necesitamos nuestra mejor versión.''#RealMadridRealBetis pic.twitter.com/a2S5A4EcO7 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 23, 2021





NUESTROS PODCAST

El mundo atraviesa una etapa difícil debido a la alta cifra de contagios y muertes por causa del nuevo coronavirus. El Dr. Elmer Huerta hace un repaso de la pandemia y cuánto viene afectando las variantes.