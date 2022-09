Vinícius Junior va por su segunda Champions League en Real Madrid. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ANDY BUCHANAN

Lo tiene claro. El alemán Marco Rose, entrenador del Leipzig, aseguró que el hecho de enfrentarse al Real Madrid es un "privilegio" a la vez que, al ser cuestionado por el brasilero Vinicius Junior, que lleva cinco partidos seguidos marcando, avisó de que tendrán que "tener cuidado con él".



"Vinícius Junior ya era bueno en su momento (cuando se enfrentó a él hace dos temporadas cuando dirigía al Borussia Mönchengladbach). Es joven y aún así ha seguido mejorando. Sigue siendo un jugador que es decisivo. Ya sabemos cómo juega en Real Madrid, que busca profundidad, tiene mucho ritmo y es bueno en los duelos; es difícil de defender y tenemos que tener cuidado con él", dijo el técnico del Leipzig en rueda de prensa.



Añadió que "tenemos que evitar centrarnos en él. Sabemos que jugamos contra un equipo muy complicado y no solo está Vinícius. Hay jugadores de gran categoría con condiciones especiales, aunque falte Benzema hay centrocampistas que tienen distintas capacidades muy versátiles, laterales peligrosos… son los ganadores de la Champions y es un enorme reto para nosotros".

Vinícius Junior, un crack en el Real Madrid este 2022

Vinícius Junior apunta a titular frente al Leipzig. | Fuente: @realmadrid

Un Rose que llegó al Leipzig hace seis días tras el despido de Domenico Tedesco y que se mostró relajado en las horas previas al choque.



"Estoy así de tranquilo porque es un deporte que conozco y tengo experiencia. Hemos tenido un buen comienzo, y mañana podemos demostrar que podemos convertir el buen inicio en una tendencia", comentó.



Además, ponderó el hecho de que su equipo se enfrentase al Real Madrid. "Nosotros estamos disfrutando de un privilegio, como es enfrentarnos a los ganadores de la Champions. El miedo es una palabra que no me gusta utilizar cuando hablamos de fútbol. Tenemos muchos retos por delante y los jugadores de este equipo tienen una carrera prolongada", dijo.



“Será un partido complicado para nosotros, pero tenemos un excelente equipo. Habrá dificultades, lo sabemos, pero tenemos un equipo con excelentes jugadores. El comportamiento táctico va a ser muy importante, pero nuestro rival no va a cambiar la idea de cómo vamos a jugar", continuó.

Leipzig buscará la épica frente al Real Madrid

El técnico destacó el gen competitivo del conjunto blanco. "El Madrid está acostumbrado a ganar y juegan así. Como ganadores es como salen al campo. Son conscientes de que pueden darle la vuelta al marcador hasta el último minuto, es una gran virtud", añadió el DT del Leipzig.



Un Marco Rose que también se centró en tres nombres propios, empezando por el galo Christopher Nkunku: "Ha evolucionado muy positivamente, lleva un muy buen camino y todavía puede seguir mejorando. No se puede decir que haya llegado a su nivel más alto. Nadie le ha exigido o pedido que lo muestre; es muy buen jugador y todavía puede hacer más. Vamos a disfrutar más de su presencia", valoró. (EFE)

