Kaká fichó por el Real Madrid el 8 de junio de 2009 procedente del AC Milan. | Fuente: AFP

El exfutbolista brasileño Ricardo Izecson dos Santos, también conocido como Kaká, aseguró que la final entre Real Madrid y Liverpool por la Champions League será espectacular. Asimismo, como exjugador de la 'Casa Blanca' espera que la victoria sea en favor del equipo que dirige el estratega Carlos Ancelotti.



"Va a ser una final espectacular, creo que el Liverpool ha hecho una temporada increíble, perdió la Premier por muy poquito y está haciendo una temporada fenomenal y vuelve a jugar una final de Champions. El Madrid ganó LaLiga y llega a la final de la Champions de una manera espectacular", apuntó Kaká, quien conquistó una Champions League con el AC Milan en el 2007.



Por otro lado, el ganador del Balón de Oro 2008 y de un Mundial con Brasil en Corea-Japón 2002, se animó a nombrar a su equipo favorito para alzar la anseada 'Orejona' en la final de esta temporada, que se llevará a cabo en el estadio Saint-Denis.

"Como madridista, espero que gane el Madrid. Y hala Madrid siempre”, afirmó el astro brasileño que fichó por el conjunto español en 2009 procedente del AC Milan y jugó por cuatro temporadas en el Real Madrid, en las que dejó un saldo de 29 tantos en 120 partidos en total con camiseta blanca.

Para Kaká, Kylian Mbappé es uno de los mejores jugadores del mundo





Kylian Mbappé con camiseta del PSG. | Fuente: EFE

Kaká, que se retiró como futbolista profesional en el 2017 jugando con el Orlando City de la MLS, tuvo elogios para Kylian Mbappé, quien en estas últimas semanas ha estado en el ojo de la tormenta por haber dicho 'NO' a su fichaje por el Real Madrid. Para el astro brasileño el jugador del PSG tiene mucho talento y eso lo hace ser uno de los mejores del mundo.



"Creo que uno de los mejores jugadores del mundo es Mbappé, es fenomenal, muy fuerte, con mucho talento, que consigue hacer cosas increíbles en el campo. Luego tenemos a Cristiano, Messi, Neymar… Tenemos siempre el talento en el juego, y me gustaría que se quedara así, que no veamos robots jugando, que no nos basemos en los datos sino en el talento”, indicó. (EFE)





NUESTROS PODCAST

¿Cuáles son los avances de la vacuna contra el cáncer?

Las vacunas ayudan a protegernos contra las infecciones también se podría ayudar a prevenir algunos tipos de cáncer. Lo explica el doctor Elmer Huerta