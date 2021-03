Rodrygo en Real Madrid. | Fuente: AFP

Rodrygo Goes, delantero brasileño del Real Madrid, destacó la pelea "hasta el final" que caracteriza al equipo de Zinedine Zidane y que aplicará para optar a la LaLiga y la Champions League, competición en la que encara en cuartos de final una eliminatoria "muy difícil" ante el Liverpool.



"Todos están viendo que en cada partido peleamos hasta el final. Este escudo y el Real Madrid siempre indican que vamos a pelear hasta el final. No importan los puntos de distancia que tengamos con el Atlético o el Barcelona porque peleamos hasta el final siempre", manifestó el joven atacante de Real Madrid a los medios del club.



"En Champions, el Liverpool será muy difícil, pero estamos ya entrenando muy fuerte para todo lo que viene y esperamos pasar de fase", añadió Rodrygo Goes, que ya siente como una final los partidos en el torneo español y en Champions.

"Es una sensación diferente y nos dan ganas de ganar y jugar bien. Estos partidos son los más especiales", señaló el jugador de la Selección de Brasil.

El parón por partidos de selecciones corta una buena racha del Real Madrid y llega en mal momento para Rodrygo, que veía a su equipo lanzado.



"Esta semana sin Liga es un poco mala porque nos frena el ritmo que llevábamos de diez partidos sin perder, pero nos da tiempo para entrenar y ganar confianza para estar cada día mejor. Espero que cuando volvamos lo hagamos muy bien. El secreto para esta racha es el Real Madrid. No nos rendimos nunca", destacó.



En lo personal, el brasileño aseguró que está "muy contento" tras dejar atrás una lesión que le hizo parar dos meses.



"Todo el tiempo que estuve fuera fue difícil. Ya no aguantaba más estando sin jugar y viendo los partidos por la tele. Me estaba hasta enfadando, pero ahora estoy muy feliz y trabajando cada día para estar mejor. Lo más difícil es volver a coger el ritmo y tener la confianza que tenía antes de lesionarme. Lo demás es más fácil", señaló.





