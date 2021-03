Benzema y Rodrygo. | Fuente: AFP

El brasileño Rodrygo Goes y el francés Karim Benzema, son las dos novedades del equipo titular de Zinedine Zidane para el derbi madrileño del Wanda Metropolitano, cambiando su ataque en la búsqueda de goles que necesita el Real Madrid ante el líder de LaLiga Santander, el Atlético de Madrid.



Zidane recupera a Karim Benzema, ausente en los tres últimos partidos del Real Madrid por una lesión muscular, y da la alternativa en el tridente ofensivo a Rodrygo. No era titular el brasileño desde el 23 de diciembre y, tras recuperarse de su lesión, reapareció la pasada jornada disputando 29 minutos ante la Real Sociedad.



La necesidad de un triunfo que recorte distancias con el líder, provoca que Zidane no toque su sistema y refuerce el centro del campo con la entrada del uruguayo Federico Valverde o Isco Alarcón. Ambos comienzan en el banquillo, como el brasileño Vinicius Junior que pierde su sitio en el equipo titular.



Real Madrid inicia el derbi con: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Nacho, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Marco Asensio, Rodrygo y Benzema.



Jugador especial para 'Zizou'

Un jugador "especial", que "todo el mundo admira": Zinédine Zidane elogió al delantero francés del Real Madrid Karim Benzema, que vuelve de una lesión en los aductores justo a tiempo para disputar el derbi de la capital española contra el líder, el Atlético de Madrid, el domingo en la 26ª jornada de LaLiga.

"Es especial. Para mí, para la gente a la que le gusta el fútbol, es un alegría tenerlo en el Real Madrid. Ha mejorado muchísimo en los diez años que lleva aquí, es un jugador fundamental para nosotros", recalcó Zidane este sábado en la conferencia de prensa previa al derbi.

"Sabemos la importancia que tiene Karim para nosotros y no solo por el tema de los goles. Es un jugador que todo el mundo admira. Es un jugador que da mucho en el terreno de juego. Es un futbolista que ama el juego", siguió ponderando 'Zizou'.





NUESTROS PODCAST

Estudios en Sudáfrica probaron que la vacuna contra la Covid-19 de Novavax no es eficaz contra la variante del virus descubierto en dicho país. ¿Todas las vacunas desarrolladas han presentado los mismos resultados?

Newsletter "Fútbol como Cancha"



No te pierdas de ningún detalle del acontecer deportivo nacional e internacional. Suscríbete al newsletter de “FÚTBOL COMO CANCHA”, en el que encontrarás los partidos, los datos y las pepas que debes tener en cuenta los fines de semana