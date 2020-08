Gareth Bale y Zinedine Zidane. | Fuente: AFP

Gareth Bale no jugará este viernes por la Champions League. Sin embargo, el delantero galés se ha convertido en protagonista en la antesala del duelo entre Real Madrid y Manchester City por la Champions League.



Bale se encuentra ahora en el centro de la polémica tras ser captado jugando al golf cuando en Manchester el entrenador francés Zinedine Zidane daba la charla a sus jugadores, así lo dio a conocer el programa El Chiringuito.

Zidane anunció que no convocó a Bale debido que el jugador prefirió no jugar ante Manchester City. "Él ha preferido no jugar. El resto es entre él y yo", dijo 'Zizou'.



Además, Zidane confirmó que el motivo de la ausencia de Bale es personal, pero no quiso explayarse más en este tema.

"Mientras Zinedine Zidane daba la charla táctica previa al partido de esta noche ante el Manchester City, Gareth Bale se encontraba jugando al gol en Madrid tal y como captaron las cámaras de El Chiringuito", indicó este viernes el diario 'Sport'.

Al parecer, Bale ya no desea continuar en el Real Madrid, club donde tiene contrato hasta el 30 de junio del 2022.