Con Real Madrid vs Manchester City: la programación completa de la ida de cuartos de Champions League

Esta semana regresa la Champions League con cuatro partidazos que son correspondientes a la ida de los cuartos de final de la competición, que tiene a Manchester City como su vigente monarca. Precisamente el cuadro inglés protagoniza la llave más atractiva cuando mida fuerzas contra el Real Madrid.

El primer choque entre Real Madrid y City se llevará a cabo en el Santiago Bernabéu, que es uno de los estadios más tradicionales de la competencia.

"Jugamos sin coraje ni personalidad. Aspectos fundamentales en este tipo de partidos y nos faltaron en la vuelta", confesó Ancelotti, que recordó la derrota en Inglaterra contra el City el año pasado por Champions.

También se enfrentarán Borussia Dortmund vs Atlético de Madrid, Bayern Munich vs Arsenal, Barcelona vs PSG, que cuenta en sus filas con quizá, el mejor futbolista de la actualidad: Kylian Mbappé, que buscará despedirse del cuadro parisino levantando la 'Orejona' por primera vez.

Es importante indicar que Real Madrid y Barcelona solo se enfrentarán en caso lleguen a la final, que se disputará el 1 de junio en el estadio de Wembley (Inglaterra).

¿Dónde ver vía TV los partidos de la Champions League?

El partido será transmitido EN VIVO por las señales de ESPN y STAR+. También podrás seguir las incidencias EN DIRECTO por RPP.pe.

Partidos de ida de cuartos de final de Champions:

Martes 9 de abril:

- Arsenal vs Bayern Munich

Hora: 2 de la tarde

Estadio: Emirates Stadium (Londres)

- Real Madrid vs Manchester City



Hora: 2 de la tarde

Estadio: Santiago Bernabéu (Madrid)

Miércoles 10 de abril:

- PSG vs Barcelona

Hora_ 2 de la tarde

Estadio: Parque de los Príncipes (París)

- Atlético Madrid vs. Dortmund

Hora: 2 de la tarde

Estadio: Cívitas Metropolitano (Madrid)