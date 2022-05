Pep Guardiola: "Para ganar al Real Madrid no sirve con hacer un partido bueno" | Fuente: AFP | Fotógrafo: OLI SCARFF

Ventaja en la llave, pero sin exceso de confianza para verse ya en la gran final. El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, aseguró que para ganar en una eliminatoria al Real Madrid "no sirve" solo con hacer "un partido bueno", por lo que apeló a no confiarse con el triunfo del partido de ida (4-3) en la semifinal de Champions League.

"El partido del pasado es pasado. Esto es otra historia. Iremos a Madrid, intentaremos hacerlo de nuevo y mejor. Estamos preparados para hacerlo. Seguramente tengamos que jugar aún mejor que en la ida para pasar. Pero quizás podemos jugar peor y pasar también. El fútbol es impredecible”, señaló el técnico de los ‘citizens’ en conferencia de prensa.

Manchester City busca su segunda final de Champions League de manera consecutiva, un torneo que jamás ganó el club en su historia y es el que le falta al ciclo de Pep Guardiola. Para ello deberá asegurar la clasificación en el Bernabéu, donde un empate les será suficiente.

"La calidad de los dos equipos hizo que hubiera siete goles. No sé si le preguntaron a los jugadores del City, pero estábamos contentos. Podía haber ido mejor, pero también podía haber ido peor, en el fútbol nunca se sabe. Sabíamos que era cuestión de dos partidos, que no se iba a decidir en el Etihad. Para ganar al Real Madrid tienes que hacer dos buenos partidos, no sirve solo uno", recalcó.





Manchester City va por la final de la Champions League

PEP 💬 “Kyle Walker ha entrenado y viajará. Mañana decidiremos. Ha estado tres semanas sin entrenar. Estamos contentos de que esté de vuelta. Mañana decidiremos”. — Manchester City (@ManCityES) May 3, 2022

Para el choque ante Real Madrid el miércoles, Pep Guardiola confirmó que no podrá contar con el defensa John Stones, mientras que Kyle Walker viaja con el equipo y será el propio martes cuando decidan si puede o no jugar en el Santiago Bernabéu. "Ha entrenado y mañana decidiré", explicó.

Asimismo, apuntó que no toma el 0-4 que le propinó Barcelona al Real Madrid como referencia para la estrategia del Manchester City.

"No he hablado con Xavi sobre el Madrid. Él tiene jugadores que yo no tengo y yo tengo jugadores que él no tiene. No sirve de nada", dijo.





